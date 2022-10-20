23:32, 20 октября 2022
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Названы города-лидеры по доле ипотечных сделок с новостройками
Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ
Городами-лидерами по доле ипотечных сделок с новостройками стали Москва и Санкт-Петербург. Такие данные назвала руководитель аналитического центра сервиса «Домклик» Мария Ромчанова, сообщает РБК.
По ее словам, доля ипотеки на новостройки в выдаче банка составила 38,2 процента в Санкт-Петербурге, 36,9 процента в Москве и 33,5 процента в Краснодарском крае. Ипотечные кредиты также часто брали жители Свердловской и Московской области.
«Повышенная популярность новых квартир в этих регионах говорит о том, что здесь люди лучше знают о существующих льготных программах, маркетинговых акциях и скидках от застройщиков», — прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости Ромчанова.
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