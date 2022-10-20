Названы города-лидеры по доле ипотечных сделок с новостройками

Городами-лидерами по доле ипотечных сделок с новостройками стали Москва и Санкт-Петербург. Такие данные назвала руководитель аналитического центра сервиса «Домклик» Мария Ромчанова, сообщает РБК.

По ее словам, доля ипотеки на новостройки в выдаче банка составила 38,2 процента в Санкт-Петербурге, 36,9 процента в Москве и 33,5 процента в Краснодарском крае. Ипотечные кредиты также часто брали жители Свердловской и Московской области.

«Повышенная популярность новых квартир в этих регионах говорит о том, что здесь люди лучше знают о существующих льготных программах, маркетинговых акциях и скидках от застройщиков», — прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости Ромчанова.

Ранее были названы российские города с самыми большими сроками ипотеки.