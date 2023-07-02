Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы в Москве, сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, врачи стабилизировали состояние актрисы.

Федосееву-Шукшину ожидает длительная реабилитация и лечение после выписки, добавил «112».

О госпитализации артистки стало известно 5 июня. По данным СМИ, ее увезли в реанимацию столичной больницы с инсультом.

Позднее состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось, ее перевели из реанимации в неврологическое отделение.