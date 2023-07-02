13:36, 02 июля 2023
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Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы в Москве
«112»: актрису Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы в Москве.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы в Москве, сообщил Telegram-канал «112». По данным источника, врачи стабилизировали состояние актрисы.
Федосееву-Шукшину ожидает длительная реабилитация и лечение после выписки, добавил «112».
О госпитализации артистки стало известно 5 июня. По данным СМИ, ее увезли в реанимацию столичной больницы с инсультом.
Позднее состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось, ее перевели из реанимации в неврологическое отделение.