В Москве упавший лифт с человеком залило водой

Лифт с человеком внутри упал в доме на юге Москвы. Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ЖК «Царицыно». По информации источника, кабина сорвалась со второго этажа и остановилась на подземном паркинге, после чего ее начало заливать водой.