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10:09, 17 октября 2022
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Молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в Москве

Молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в Москве
Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

18-летнего молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в многоэтажном доме на востоке столицы, сообщает прокуратура Москвы.

«Предварительно мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили что, погибшим оказался житель Смоленской области.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход доследственной проверки и принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине в Москве женщине раздавило ногу грузовым лифтом.

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