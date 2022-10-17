Молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в Москве

18-летнего молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в многоэтажном доме на востоке столицы, сообщает прокуратура Москвы.

«Предварительно мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили что, погибшим оказался житель Смоленской области.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход доследственной проверки и принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине в Москве женщине раздавило ногу грузовым лифтом.