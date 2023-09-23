Лифт без дверей в столичном ЖК попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».

«Так выглядит лифт в Нижегородском районе города. Мой страшный сон», — подписал автор публикации ролик, в котором мужчина спускается с одного из верхних этажей многоэтажки в лифтовой кабине без дверей. Двери в шахту на этажах при этом есть, но когда лифт доезжает до первого этажа, они не открываются.

Увиденное напугало некоторых пользователей сети. «Как я боюсь этих лифтов», «Разве допустима эксплуатация такого лифта?!» — написали они в комментариях.