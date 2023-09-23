Лифт без дверей в столичном ЖК попал на видео
Лифт без дверей в столичном ЖК напугал москвичей.
Лифт без дверей в столичном ЖК попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?».
«Так выглядит лифт в Нижегородском районе города. Мой страшный сон», — подписал автор публикации ролик, в котором мужчина спускается с одного из верхних этажей многоэтажки в лифтовой кабине без дверей. Двери в шахту на этажах при этом есть, но когда лифт доезжает до первого этажа, они не открываются.
Увиденное напугало некоторых пользователей сети. «Как я боюсь этих лифтов», «Разве допустима эксплуатация такого лифта?!» — написали они в комментариях.
В то же время многих видео рассмешило, поэтому они начали шутить: «Двери спешно покинули ЖК», «Видимо, бригада работала по монтажу новой кабины, и где-то работники забыли запчасти. Ну или кто-то стырил двери, чтобы продать», «Как сейчас модно говорить: аутентично!», «Панорамный лифт. Это ж круто», «Еще бывает, что у лифтов дно отваливается».
«Ну понятно же, что отделка еще не завершена просто», — отметил один из участников дискуссии.
Ранее в лифте московской многоэтажки появилось необычное объявление.