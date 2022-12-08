Лимузин министра обороны СССР выставили на продажу в Подмосковье

На продажу в Подмосковье выставили лимузин, изготовленный специально для министра обороны СССР Дмитрия Устинова. Объявление о продаже автомобиля ЗИЛ-114 после полной реставрации появилось на платформе «Авито Авто».

«Авто после полной реставрации, есть все соответствующие документы, которые это подтверждают, авто было изготовлено для Д.Ф. Устинова. Пробег 508 километров после реставрации, машина выезжала исключительно летом в сухой период», — указано в объявлении.

Автор предложения готов продать раритетный автомобиль за 15 миллионов рублей. При этом он заявляет, что отчета об истории машины у него нет. «Так бывает — если авто выпущено до 1983 года, не ставилось на учет в России, или у нас недостаточно данных о нем», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что самые дорогие автомобили на вторичном рынке Москвы стоят 115 и 200 миллионов рублей.