02:30, 24 мая 2023
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Лисята на территории детского сада в Москве попали на видео
Лисята поселились на территории закрывшегося детского сада в районе Теплый Стан.
Кадр: Telegram-канал «Москва | Новости | Moscow | News»
На территории закрывшегося детского сада в районе Теплый Стан поселились лисята. Видео с животными опубликовал Telegram-канал «Москва | Новости | Moscow | News».
На кадрах двое щенков гуляют по двору экс-учреждения. Источник уточнил, что кадры сняты на улице Бакулева.
Ранее в Кусковском парке в Москве четверо лисят вышли к людям и умилили пользователей сети. На опубликованных кадрах животные с любопытством и одновременно опасением приближались к людям, а затем снова прятались за деревьями.