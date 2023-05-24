Лисята на территории детского сада в Москве попали на видео

На кадрах двое щенков гуляют по двору экс-учреждения. Источник уточнил, что кадры сняты на улице Бакулева.

Ранее в Кусковском парке в Москве четверо лисят вышли к людям и умилили пользователей сети. На опубликованных кадрах животные с любопытством и одновременно опасением приближались к людям, а затем снова прятались за деревьями.