Опубликовано 28 июля 2026, 22:011 мин.
Ливень с градом застал врасплох водителей в Подмосковье
Shot: Водители попали под сильный ливень с градом и ветром в Подмосковье.
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com
Ливень с градом застал врасплох водителей в Подмосковье, об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«В Подмосковье уже сильным ветром перевернуло деревья на трассе и разбило стекла авто крупным градом», — говорится в публикации.
Как рассказали водители, они попали под удар стихии во время поездки между Ржевом и Зубцовом на Новорижском шоссе. Видимость была нулевая, ветром повалило деревья.
В среду, 29 июля, в Москве в течение дня пройдут сильные дожди. Об этом ранее предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.