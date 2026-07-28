Ливень с градом застал врасплох водителей в Подмосковье, об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В Подмосковье уже сильным ветром перевернуло деревья на трассе и разбило стекла авто крупным градом», — говорится в публикации.

Как рассказали водители, они попали под удар стихии во время поездки между Ржевом и Зубцовом на Новорижском шоссе. Видимость была нулевая, ветром повалило деревья.

В среду, 29 июля, в Москве в течение дня пройдут сильные дожди. Об этом ранее предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.