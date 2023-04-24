Синоптик предупредил москвичей о похолодании и ливнях

О скором похолодании и ливнях в Москве и Московской области предупредил в своем Telegram-канале жителей региона синоптик Александр Шувалов. По его прогнозам, осадки накроют территорию Подмосковья уже в среду, 26 апреля.

Метеоролог уточнил, что сильнее всего дожди будут лить на востоке области, где ожидается выпадение трети месячной нормы осадков. В четверг, 27 апреля, обойдется без дождей, но уже в пятницу, 28 апреля, в столице выпадет до 15 миллиметров осадков.

Кроме того, Шувалов спрогнозировал похолодание. Уже в четверг ожидается до плюс 15 градусов. Начало мая, по его словам, будет нежарким и с периодическими дождями.

Ранее сообщалось, что понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем с начала года. Воздух прогреется до плюс 22 градусов.