Названы самые необычные локации для регистрации брака в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге назвал самой необычной регистрацию брака в вагоне поезда на Большой кольцевой линии метро (БКЛ) во время движения состава. Он напомнил, что выездную регистрацию можно организовать более, чем в 30 локациях по всему городу: от старинных усадеб до небоскребов делового центра «Москва-Сити».

«Список "адресов счастья" постоянно растет. Недавно в него вошли речные трамвайчики, Оперный дом музея-заповедника "Царицыно", гостиница «Ленинградская» и колесо обозрения "Солнце Москвы". А одна из самых необычных церемоний состоялась в вагоне на открытии Большой кольцевой линии метро», — написал градоначальник.

По словам Собянина, за пять сезонов проекта «Новые адреса счастья» на выездных площадках поженились более 40 тысяч пар. При этом классические дворцы бракосочетаний по-прежнему не потеряли в популярности. Самым востребованным оказался Дворец бракосочетания №1 — легендарный Грибоедовский ЗАГС.

Ранее были раскрыты самые необычные свадебные предпочтения москвичей.