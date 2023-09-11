Лось выбежал к жилым домам в Подмосковье и попал на видео

На кадрах видно, как животное бежит по дороге вдоль припаркованных машин. На заднем плане виден квартал с малоэтажными домами.

Ранее на видео попала ночная прогулка лося по спальному району на юге Москвы. Животное заметили у ТЦ «Акварель» на Кировоградской улице. Очевидец сообщил, что лось добежал до Нагорного района, в последний раз его видели у дома 68 на Варшавском шоссе.