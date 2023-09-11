00:30, 11 сентября 2023
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Лось выбежал к жилым домам в Подмосковье и попал на видео
Лось пробежался по жилому кварталу в Раменском.
Кадр: Telegram-канал «Москва на дорогах»
Выбежавший к жилым домам в Раменском лось попал на видео. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Москва на дорогах».
На кадрах видно, как животное бежит по дороге вдоль припаркованных машин. На заднем плане виден квартал с малоэтажными домами.
Ранее на видео попала ночная прогулка лося по спальному району на юге Москвы. Животное заметили у ТЦ «Акварель» на Кировоградской улице. Очевидец сообщил, что лось добежал до Нагорного района, в последний раз его видели у дома 68 на Варшавском шоссе.