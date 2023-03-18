Лось вышел на автобусную остановку с людьми в Подмосковье и попал на видео

В подмосковном Воскресенске лось вышел к людям на автобусную остановку. Видео с места событий были опубликованы в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».

На снятых очевидцами кадрах видно, как животное проходит около людей, обнюхивая каждого их них. Одна из женщин на видео предположила, что лось пришел к людям в поисках еды.