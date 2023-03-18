19:01, 18 марта 2023
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Лось вышел на автобусную остановку с людьми в Подмосковье и попал на видео
Лось вышел к людям на автобусную остановку в подмосковном Воскресенске.
Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»
В подмосковном Воскресенске лось вышел к людям на автобусную остановку. Видео с места событий были опубликованы в Telegram-канале «Москвач • Новости Москвы».
На снятых очевидцами кадрах видно, как животное проходит около людей, обнюхивая каждого их них. Одна из женщин на видео предположила, что лось пришел к людям в поисках еды.
Пользователи в комментариях написали, что такая встреча человека с животным может закончиться непредсказуемыми последствиями. «Это опасно очень. Он копытами поломать может запросто человека», — отметили юзеры.
Ранее было раскрыто место пребывания лошадей из столичного ипподрома во время его ремонта.