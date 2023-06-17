10:33, 17 июня 2023
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Лоси вышли на автомагистраль в Подмосковье и попали на видео
Четверо лосей вышли на Симферопольское шоссе в Подмосковье.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Лоси вышли на автомагистраль в Подмосковье и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».
«На Симферопольском шоссе при выезде из Подольска заметили семью сохатых, спокойно переходивших дорогу», — говорится в сообщении.
На кадрах ролика четверо лосей вышли на одну сторону автомагистрали и, дойдя до разделительной полосы, пошли обратно. Животных заметили автомобилисты и вовремя остановились.
Ранее лось вышел к водителям в Москве и попал на видео.