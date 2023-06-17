Лоси вышли на автомагистраль в Подмосковье и попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье сегодня».

«На Симферопольском шоссе при выезде из Подольска заметили семью сохатых, спокойно переходивших дорогу», — говорится в сообщении.

На кадрах ролика четверо лосей вышли на одну сторону автомагистрали и, дойдя до разделительной полосы, пошли обратно. Животных заметили автомобилисты и вовремя остановились.

Ранее лось вышел к водителям в Москве и попал на видео.