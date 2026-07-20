Лурье продаст элитную квартиру Долиной

Полина Лурье решила продать известную после скандала с певицей Ларисой Долиной элитную квартиру в Хамовниках. Mash сообщает, что цена «за самый медийный лот» на рынке московской недвижимости начинается с 200 миллионов рублей.

По данным издания, Лурье после победы в Верховном суде Москвы так и не переехала в пятикомнатную квартиру площадью 236 квадратных метров. Уже, как известно, был заказан дизайн-проект, и были планы сделать ремонт, но на этом все и закончилось. В квартире осталась в точности та же обстановка, что и при Долиной, и даже сохранился паркет с инициалами певицы.

Теперь, как отмечается, потенциальных покупателей Лурье просит проверять через юристов. На данный момент известно о возможной сделке с неназванным московским миллионером. Он предложил за лот около 200 миллионов рублей.

В то же время за эту квартиру Лурье заплатила Долиной всего 112 миллионов рублей. Вскоре после сделки певица заявила, что стала жертвой мошенников, и возник конфликт из-за денег и жилплощади. Все разбирательства закончились только в декабре 2025 года, когда Верховный суд окончательно передал недвижимость Лурье.