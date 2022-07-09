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Пользователи сети перечислили любимые в детстве машинки

Пользователи сети перечислили любимые в детстве машинки
Фото: Чумичев Александр / ТАСС

Любимые в детстве машинки перечислили пользователи группы «Рожденный в СССР» социальной сети «ВКонтакте».

«Увидел прослезился, были-были», «Я только мечтал», «До сих пор есть. Из детства», «Играл в такие, и стоили они тогда хороших денег», «Были, пока дети не увидели», «Я насобирал достаточно много. Начал коллекционировать еще со второй половины 80-х», «Сохранил с тех времен, но отдал племяннику, который не бережно отнесся к коллекции», «Мне мама каждый раз из командировки по две-три модельки привозила», «Помню, мне молоковоз подарили на новый 1989 год. Стоял долго, пока брат младший не добрался», «Со вздохами любовался на модельки автомобилей в витрине магазина. Но дорого», — написали юзеры.

Подписчики отмечали, что в их коллекциях были КамАЗы (молоковозы, самосвалы, фуры), «Волги», «Москвичи», «Жигули», «Чайки».

Ранее россияне назвали самую популярную игрушку советских малышей. Пользователи согласились с автором публикации и отметили, что юла действительно была практически у каждого ребенка в СССР.

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