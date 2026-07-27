Любителям пенного предрекли появление «пивного сердца»

Ежедневная традиция выпивать «легкий» алкоголь после работы может грозить появлением «пивного сердца». Об этом рассказала терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик в беседе с «Газетой.Ru».

Врач заявила, что при постоянном употреблении больших объемов жидкости со спиртом в составе увеличивается износ сердца. В эти моменты объем циркулирующей крови становится больше, а миокард (сердечная мышца) «работает на пределе».

У постоянных любителей пенного, продолжила специалист, кардиологи находят так называемое пивное сердце. Увеличение размеров органа и снижение его сократительной способности связано как раз с любовью к таким «легким» алкогольным напиткам.

Помимо этого, страдают почки, а еще меняется гормональный фон из-за фитоэстрогенов — растительных аналогов женских половых гормонов. У мужчин начинает откладываться жировая ткань по женскому типу — на бедрах и животе.

Ранее врачи под Москвой спасли мужчину с пересаженным сердцем после инфаркта. Тем временем в подмосковном Ногинске медики вырезали пациентке новообразование в яичнике объемом восемь литров.