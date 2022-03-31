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В Москве раскрыли схему мошенничества с участием лжеполицейского

В Москве раскрыли схему мошенничества с участием лжеполицейского
Фото: Globallookpress.com

В столице раскрыли схему обмана пенсионерки с участием лжеполицейского. Об уловках мошенника рассказало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Аферист позвонил женщине 1949 года рождения и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил пенсионерку перевести все ее накопления на другие банковские счета. Таким образом жертва лишилась более трех миллионов рублей. В ведомстве отметили, что возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»).

Ранее мошенник представился сотрудником Пенсионного фонда и обманул столичного пенсионера, завладев данными его банковской карты.

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