Город
Сегодня в 03:35
1 мин.

Лжесоцработница похитила со счета столичной пенсионерки более миллиона рублей

Лжесоцработница похитила со счета столичной пенсионерки более миллиона рублей
Фото: Nikolay Gyngazov / GLoballookpress.com

Более миллиона рублей похитила с банковского счета столичной пенсионерки лжесоцработница. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

Согласно поступившей в распоряжение агентства информации, в полицию обратилась жительница Таганского района Москвы 1940 года рождения. Она заявила о краже с ее счета крупной денежной суммы.

«Было установлено, что на телефон пенсионерки позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей соцзащиты. Под предлогом необходимости перерасчета пенсии мошенница узнала у женщины реквизиты ее банковской карты, после чего похитила с ее счета 1,2 миллиона рублей», — процитировало агентство представителя ведомства.

В данный момент полицейские устанавливают личность злоумышленницы. По факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее москвичей предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.