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Лжесоцработница выманила у московского пенсионера сотни тысяч рублей

Лжесоцработница выманила у московского пенсионера сотни тысяч рублей
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лжесоцработница выманила у московского пенсионера сотни тысяч рублей. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службe Главного управления МВД России по столице.

Согласно полученным данным, вечером в среду, 23 марта, в полицию обратился россиянин 1941 года рождения. Он заявил о краже денежных средств с его банковского счета. «Было установлено, что ранее на телефон мужчины позвонила неизвестная, представилась сотрудником социальной службы и под предлогом предоставления пенсионерам денежной компенсации получила от него реквизиты банковского счета и коды из SMS. После чего с указанного счета была совершена кража принадлежащих потерпевшему 825 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Ранее лжеэлектрики обокрали столичного пенсионера на сотни тысяч рублей.

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