Лжесоцработники украли у московских пенсионеров сотни тысяч рублей и личные вещи. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, пострадавшими стали 89-летняя жительница столицы и ее брат. К ним пришли двое мужчин, представившихся социальными работниками. Они рассказали пожилым людям, что в стране проходит денежная реформа с обменом старых деньги на новые. Злоумышленники попросили пенсионеров написать заявление с указанием номеров купюр, имеющихся в наличии. Ничего не заподозрившие женщина и мужчина сделали это.

После ухода гостей пенсионеры обнаружили пропажу крупной суммы денег и мобильного телефона. Общий ущерб составил более 443 тысяч рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Правоохранителям удалось задержать одного подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 28-летний приезжий. Он арестован. Расследование продолжается, говорится в сообщении.

Ранее жертвой аналогичной мошеннической схемы стала 91-летняя москвичка. В домофон пожилой женщине позвонила неизвестная и убедила ее в необходимости обмена имеющихся дома денег.