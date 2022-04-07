Лжеюрист выманил у московских пенсионеров 15 миллионов рублей

Лжеюрист выманил у московских пенсионеров около 15 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте «МВД Медиа».

По данным правоохранителей, 26-летний житель столицы занимался обзвоном пожилых граждан, которым представлялся юристом и предлагал свои услуги. Некоторые пенсионеры доверчиво соглашались и приезжали в офис по указанному злоумышленником адресу для подписания договора и передачи денежных средств — якобы для размещения в виде займа под выгодные проценты.

В отделение полиции обратилась одна из потерпевших, заподозрившая «юриста» в обмане. Оперативники задержали подозреваемого в офисе на улице Селезневская.

На данный момент было выявлено шесть случаев обмана пожилых людей мошенником. В общей сложности нанесенный им ущерб составил порядка 15 миллионов рублей. Установлено, что, заключая договоры о юридической помощи с потерпевшими и принимая от них крупные суммы денег, мужчина не планировал исполнять принятые на себя обязательства. Часть полученных денежных средств он успел потратить на личные нужды.

Были возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители продолжают расследование, проверяя, не было ли обмануто злоумышленником большее количество пенсионеров.

Ранее сообщалось, что пенсионерка взяла кредит на процедуру по омоложению и стала жертвой мошенников.