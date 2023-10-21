Москвич заявил в полицию на столичный магазин актера Ефремова
Baza: москвич обвинил магазин актера Ефремова в продаже бракованных товаров.
В продаже бракованных товаров обвинил магазин актера Никиты Ефремова в Москве 30-летний покупатель, пишет Baza.
По информации канала, недовольный москвич обратился в полицию с заявлением, что в торговой точке реализуют некачественную обувь, без маркировки «Честный знак» и необходимых документов. Информация была передана в Тверской ОВД.
После обращения в магазин на Петровке прибыли заместитель начальника полиции, оперативник уголовного розыска и эксперты-криминалисты. Торговую точку закрыли.
«Сам Ефремов отрицает, что у него в магазине есть паленый товар. При этом, актер сообщил, что вернет деньги тем покупателям, кому попались бракованные кроссовки», — говорится в сообщении Baza.
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