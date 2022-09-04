Москвички обсудили советский магазин зарубежной косметики

Советский магазин зарубежной косметики «Wanda» обсудили москвички в комментариях под фотографией, опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва». Многие пользовательницы признались, что среди польских товаров особенно любили косметику.

«Покупала блеск для губ отличный малиновый и ореховый», «Часто ездила туда за тенями, тушью, подводкой, помадой, лаками для ногтей и духами "Пани Валевска", "Быть может"», «Я училась рядом и ходила туда за блеском для губ и тушью — они были в топе у нас», «Крема отличные были и помню еще шампунь детский в виде девочки фигурка», «Еще сухие духи в моде были», «Вроде бы там бабушка покупала там косметику Uroda….как мне казалось смешным это слово, а по-польски "красавица"», «У мамы блеск был чудесный польский, я его еще лет до 14 тайно мазала», — написали подписчицы.

Однако не всем москвичкам нравилась польская косметика. «Мне эта косметика не нравилась никогда. Так, пару раз заглядывала ради интереса, потому что училась рядом», «И мне не нравилась, так как не шла она ни в какое сравнение с французской, отстоишь, бывало, несколько часов за ланкомовской тушью в ЦУМе или Гуме, зато радости нет предела, качество замечательное», «Я пользовалась французской продукцией. Всегда считала, что пусть будет меньше да лучше, имею ввиду качество. Помогали достать тети и дяди, которые с семьями жили в Москве», — высказались юзеры.

Ранее москвичи стали покупать меньше косметики и парфюма. По данным источника, товарооборот магазинов парфюмерии и косметики в столичных торговых центрах по итогам первых двух недель июня оказался на 12 процентов ниже прошлогоднего.