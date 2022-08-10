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Магазины эконом-класса задумали заменить в ТЦ ушедшие из России компании

Магазины эконом-класса задумали заменить в ТЦ ушедшие из России компании
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Магазины сетей эконом-класса «Смешные цены», «Экономшоп» и «Планета одежды» задумали прийти в торговые центры на смену магазинам ушедших из России компаний. Об этом порталу Shopper’s рассказала региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

По ее словам, весной и летом в российских ТЦ значительно вырос спрос на аренду со стороны продавцов недорогой одежды и обуви. При этом, отмечает Хакбердиева, раньше подобные сети размещались преимущественно в спальных районах.

Она уточнила, что обращать внимание на таких ритейлеров стали и сами торговые центры. Например, заявки этих арендаторов готовы рассматривать ТЦ «Красный кит» в Мытищах, «Бутово молл», Mari в Марьине.

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, рассказала порталу, что некоторые арендодатели подписывают договоры с такими сетями на короткий срок, чтобы «закрыть вакансию». Однако в перспективе они рассчитывают заменить арендатора на «более интересного».

Ранее в московских ТЦ на распродажу оставшихся вещей открылись магазины H&M. Перед торговыми точками сразу выстроились очереди из десятков человек.

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