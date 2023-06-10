В Москву вернулась майская погода

О возвращении майской погоды в субботу, 10 июня, предупредил жителей Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, этот день будет прохладным и пройдет без осадков и сильного ветра, передает его слова РИА Новости.

Воздух в столице днем прогреется максимум до 18 градусов, по области ожидается 15-20 градусов тепла. Такая температура, по словам синоптика, на пять градусов ниже климатической нормы и соответствует майской.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил москвичей о холодной и сухой погоде до конца июня. Метеоролог подчеркнул, что в столице наблюдается недостаток осадков.