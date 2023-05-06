Москвичей предупредили о рекордно холодных майских выходных

В текущие выходные погода может побить температурный рекорд, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит KP.RU.

«В субботу и воскресенье температура в Москве окажется ниже климатической нормы на 7-8 градусов. Не исключено, что это будут одни из самых холодных майских дней за весь период наблюдений за погодой», — предупредил синоптик.

По словам Вильфанда, 6 мая дневная температура в столице будет держаться на уровне 5-7 градусов тепла. Ветер усилится до 15 метров в секунду, в отдельных районах региона возможен мокрый снег. В ночь на 7 мая столбики термометров опустятся до минус 1-3 градусов в Москве и до минус пяти в Подмосковье. Дневная температура ожидается в районе 8-9 градусов, местами прогнозируются небольшие осадки. Такая погода с ночными заморозками характерна для конца марта, отметил эксперт.

Синоптик добавил, что к концу длинных выходных ожидается потепление, которое продолжится до конца недели. «В понедельник, 8 мая, температура немного повысится, но все равно будет отставать от нормы на 3-4 градуса. Ночью по-прежнему до минус пяти градусов, днем уже плюс 10-11. В День Победы ночью около ноля, днем до плюс 14 и солнце», — рассказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День Победы. Он пообещал москвичам малооблачную погоду и 14 градусов тепла.