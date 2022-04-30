«Макдоналдс» задумался о возвращении в Россию

В апреле текущего года в американском городе Орландо состоялось крупное собрание руководителей сети быстрого питания «Макдоналдс», на котором генеральный директор компании Крис Капчинский выступил перед корпорацией за скорейшее открытие предприятий в России. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Генеральный директор российского представительства Олег Пароев также рассматривает ситуацию скорейшего открытия ресторанов. Известно, что «Макдоналдс» сохранил всех своих сотрудников и продолжает выплачивать им зарплату. Не исключено также, что компанию ждет ребрендинг перед возобновлением деятельности в России.

«Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый "Макдоналдс" по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта», — объясняет источник.

Российские рестораны «Макдоналдс» временно приостановили работу с 14 марта. Ранее стало известно, что из-за закрытия на территории России сеть общепита понесла многомиллионные убытки.