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20:40, 07 ноября 2022
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Певица МакSим расплакалась во время концерта в Москве

Певица МакSим расплакалась во время концерта в Москве
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Певица Марина Максимова (МакSим) расплакалась во время концерта в Москве. Видео с места событий опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Алена Жигалова.

Во время выступления артистка сообщила зрителям, что все свои песни она исполняет для одного человека. «И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда», — призналась МакSим. После этого она исполнила свой хит «На радиоволнах», посвященный несчастной любви.

В июне текущего года певица дала первый сольный концерт в Москве после выхода из комы. Выступление прошло на открытой площадке ВДНХ. «Я уверена, что зрители знают все слова и поддержат меня в любом случае — даже если я что-то забуду», — заявила МакSим перед концертом.

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