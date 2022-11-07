Певица МакSим расплакалась во время концерта в Москве

Во время выступления артистка сообщила зрителям, что все свои песни она исполняет для одного человека. «И тот, для кого сегодня пою я, прямо посередине VIP-зала, одно пустое место. Как всегда», — призналась МакSим. После этого она исполнила свой хит «На радиоволнах», посвященный несчастной любви.

В июне текущего года певица дала первый сольный концерт в Москве после выхода из комы. Выступление прошло на открытой площадке ВДНХ. «Я уверена, что зрители знают все слова и поддержат меня в любом случае — даже если я что-то забуду», — заявила МакSим перед концертом.