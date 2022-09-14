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15:33, 14 сентября 2022
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Максимальное количество заражений COVID-19 с начала осени выявлено в Москве

Максимальное количество заражений COVID-19 с начала осени выявлено в Москве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Максимальное количество заражений COVID-19 с начала осени выявлено в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Согласно имеющейся информации, за последние сутки коронавирусом заразились 8610 жителей и гостей столицы, 338 из них были госпитализированы. Количество умерших за этот период равно 26, выздоровели 7939 человек.

По общероссийским данным, за последние 24 часа COVID-19 был выявлен у 51735 человек.

Ранее ученый назвал время пика заболеваемости коронавирусом в России. Он предсказал максимальное количество заражений во второй половине сентября.

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