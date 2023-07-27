Малиновый бум начался в Подмосковье

Малиновый сезон в подмосковных лесах начался раньше срока, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Этот кустарник цветет с июня до сентября с небольшими перерывами, плодоносит в августе. В этом году малина начала созревать на неделю раньше обычных сроков, чему поспособствовали благоприятные погодные условия — умеренная влажность и теплые ночи», — объяснили в ведомстве.

По словам специалистов, искать дикую малину стоит на опушках или полянках областных лесов, а также вдоль лесных рек. В 100 граммах малины всего 60 килокалорий, поэтому она отлично подходит тем, кто следит за весом. При этом малина богата витаминами, эфирными маслами, микроэлементами, клетчаткой и углеводами.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах начался черничный бум.