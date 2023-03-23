Малышева высказалась о пользе сушеных фруктов

Пользу свежих и сушеных фруктов сравнили в программе «Жить здорово!» ведущие врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

«В России существует заблуждение, что сухофрукты полезнее свежих фруктов. В свежих фруктах меньше калорий. Например, свежее яблоко менее калорийное — почти в пять раз. Сахар в сухофруктах содержится практически чистоганом, потому что не разбавлен водой», — признали врачи.

Гандельман отметил, что и витаминов в свежих фруктах больше. Если говорить о витамине С, то он распадается при высушивании в температуре свыше 60 градусов. И те, и другие содержат в себе антоцианы — вещества, которые предупреждают развитие рака, атеросклероза и сахарного диабета. Однако в сушеных плодах этого вещества сохраняется на 60 процентов меньше. Свежие фрукты также богаты пектинами, которые выводят токсины, холестерин и нормализуют стул, особенно много их в яблоках.

Регулярное употребление свежих фруктов снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, оказывает положительное влияние на лечение рака и способствует сохранению когнитивных способностей, заявил кардиолог.

Ранее были перечислены признаки нехватки витаминов после зимы.