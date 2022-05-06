Пенсионерка едва не потеряла зрение из-за марганцовки

Из-за марганцовки россиянка едва не потеряла зрение. С сильнейшим ожогом глаза пенсионерка поступила в отделение офтальмологии МОНИКИ, сообщили на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Пожилая женщина засыпала в глаз перманганат калия, перепутав его с каплями от катаракты, в результате чего полностью выжгла покрывающую глазное яблоко снаружи слизистую оболочку и внутреннюю поверхность век.

Медики провели пациентке курс экстренного противовоспалительного лечения, благодаря чему им удалось не только спасти сам глаз, но и вернуть пенсионерке зрение. «После этого мы выполнили высокотехнологическую операцию и восстановили глаз, полностью удалив поврежденные ткани и заменив их искусственными», — приводятся на сайте слова врача, научного сотрудника отделения офтальмологии Алины Коврижкиной.

Уточняется, что в настоящий момент женщина восстановилась после операции и может видеть двумя глазами, как прежде. Ей потребуется дальнейшее лечение, однако стабильность состояния ее глаз у врачей сомнений не вызывает.

Ранее заведующий кафедрой глазных болезней и кафедрой офтальмологии РУДН, эксперт РАН, доктор медицинских наук, профессор Михаил Фролов рассказал о влиянии COVID-19 на орган зрения.