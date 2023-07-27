Москвичей пригласили на летний маркет в фудмолле «Депо»

В фудмолле «Депо» на Лесной улице 5-6 августа пройдет летний благотворительный маркет в поддержку деятелей искусства «Артист». Об этом «Мосленте» рассказали организаторы мероприятия.

Гостям маркета будет представлена одежда российских брендов, бижутерия и аксессуары, многие из которых выполнены в единственном экземпляре, предметы интерьера, свечи, косметика и парфюмерия ручной работы, а также винтажные вещи и многое другое.