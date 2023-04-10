Россияне назвали марку «самого классного велика» эпохи СССР

Марку «самого классного велика» советской эпохи назвали россияне в группе «Мы из СССР — Вспомним лучшее» социальной сети «ВКонтакте». Фолловеры признали «Каму» легендой детства.

Известно, что велосипеды «Кама» выпускались в Перми с 70-х по 90-е годы на заводе «Велта». В начале 2000 годов предприятие обанкротилось и было ликвидировано, сообщает «Коммерсантъ». Подписчики сообщества «Мы из СССР — Вспомним лучшее» вспомнили стоимость велосипеда этого бренда: транспортное средство можно было приобрести примерно за 100 рублей.

«Кама — легенда! Но для меня он был тяжелый и на ход, и на вес», «Все детство на нем откатал. Теперь на даче ржавый лежит», «Легенда детства», «Лютый велик», «У меня была "Кама" нежно-зеленого цвета. Так круто было», «Прослезился», «У меня до сих пор есть такой», «Самый классный велик. До сих пор живой лежит», «Многие мечтали о таком», «Неубиваемый советский велопром», — написали пользователи сети.

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