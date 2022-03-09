Россияне вспомнили стоимость проезда в столичных маршрутках в 60-е годы

Архивный снимок одной из столичных улиц, сделанный в 1964 году, натолкнул россиян на воспоминания и ценах на транспорт в советское время. Фотографию опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!»

На снимке изображена Пушкинская улица в летний период. Возле памятника писателю Александру Пушкину проходит множество людей, большинство их которых поднимаются по лестнице к кинотеатру «Россия».

На переднем плане запечатлена проезжая часть, по которой едут красно-белый автобус и сине-белое маршрутное такси с опознавательной надписью. Россияне, в свою очередь, назвали стоимость проезда в столичных маршрутках в 60-е годы. По их словам, поезда стоила 15 копеек.

«Сердце сжалось! Как мило! Как же я хочу попасть на экскурсию в Москву этих лет», «Проезд тогда стоил 15 копеек», «А я вот напрочь не помню маршрутки в 64-м году», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне с ностальгией вспомнили старые автобусные маршруты.