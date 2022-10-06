Девять человек пострадали в автоаварии с маршруткой в Подмосковье

Девять человек получили травмы в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем вечером среды, 5 октября, на 28 км автодороги «Дон», сообщает Главное управление МВД России по Московской области. Двое пострадавших госпитализированы.

«По предварительной информации, водитель 1967 года рождения, управляя маршрутным транспортным средством, не справившись с управлением, совершил попутное столкновение с легковым автомобилем», — говорится в сообщении.

В аварии получили травмы водитель легкового автомобиля и восемь пассажиров маршрутки, двое из них попали в больницу.

Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщила о сокращении ДТП с участием пьяных водителей. В столице произошло 256 таких аварий. В них погибли 42 человека, 345 получили ранения.