В Москве машина скорой помощи сбила школьницу на пешеходном переходе

Машина скорой помощи наехала на школьницу на пешеходном переходе в Москве в четверг, 1 сентября. Видеозапись с места ЧП опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» В пресс-службе ГУ МВД России по столице «Мосленте» сообщили, что информации об этом случае не поступало.

На видео дорогу переходят три школьницы. Две успевают отбежать, а третью сбивает машина скорой помощи. О состоянии девочки не сообщается.

«А вот тут уже водитель виноват 100 процентов», «Включил спецсигнал уже на скорости подъезжая к переходу», «У водителя не было шансов не сбить их. Девочку жалко, но в таком возрасте уже хорошо бы знать, что иногда постоять минуту безопаснее», «Слишком много себе позволяют, гонят даже перед пешеходом», — прокомментировали юзеры.

Ранее, 1 сентября, стало известно, что в Подмосковье мусоровоз насмерть задавил трехлетнюю девочку.