Машина сбила женщину на пешеходном переходе в Подмосковье и попала на видео
В подмосковной Дубне авто на скорости сбило женщину на пешеходном переходе.
Автомобиль Daewoo на скорости сбил женщину на пешеходном переходе на улице Макаренко в подмосковной Дубне. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в больницу, сообщает РЕН ТВ.
Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» На кадрах женщина только начинает движение по «зебре», когда по дороге проносится иномарка и сбивает ее. Удар был такой силы, что россиянку подбросило вверх и откинуло на несколько метров.
На данный момент о состоянии здоровья пострадавшей ничего неизвестно. Полиция начала проверку по факту случившегося.
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