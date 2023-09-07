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08:48, 07 сентября 2023
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Машина сбила женщину на пешеходном переходе в Подмосковье и попала на видео

В подмосковной Дубне авто на скорости сбило женщину на пешеходном переходе.

Машина сбила женщину на пешеходном переходе в Подмосковье и попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Автомобиль Daewoo на скорости сбил женщину на пешеходном переходе на улице Макаренко в подмосковной Дубне. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» На кадрах женщина только начинает движение по «зебре», когда по дороге проносится иномарка и сбивает ее. Удар был такой силы, что россиянку подбросило вверх и откинуло на несколько метров.

На данный момент о состоянии здоровья пострадавшей ничего неизвестно. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее пьяный водитель каршеринга сбил пятилетнего ребенка в Москве. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.