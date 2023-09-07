Машина сбила женщину на пешеходном переходе в Подмосковье и попала на видео

Автомобиль Daewoo на скорости сбил женщину на пешеходном переходе на улице Макаренко в подмосковной Дубне. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в больницу, сообщает РЕН ТВ.

Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Что там в Москве?» На кадрах женщина только начинает движение по «зебре», когда по дороге проносится иномарка и сбивает ее. Удар был такой силы, что россиянку подбросило вверх и откинуло на несколько метров.