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18:37, 21 ноября 2022
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Машинист МЦД сравнил управление поездом «Иволга» и легковым авто

Машинист МЦД сравнил управление поездом «Иволга» и легковым авто
Фото: Ю. Иванко / Mos.ru

Управление поездом «Иволга» и легковым авто сравнил на официальном сайте мэра Москвы машинист МЦД-1 Александр Моисеев.

«Управляя поездом, все делаешь руками, ноги задействованы лишь в тех редких случаях, когда нужно нажать на педаль звукового сигнала, в народе "гудка", чтобы, к примеру, предупредить неосторожных пассажиров, которые слишком близко подошли к краю платформы», — сказал машинист.

По словам Моисеева, сидеть за пультом «Иволги» комфортнее, чем за рулем легковушки. Он отметил, что работает на совершенной технике, оснащенной интеллектуальной системой кондиционирования воздуха, системой обеззараживания воздуха, USB-разъемами, видеосвязью, мониторами и многим другим высокотехнологичным оборудованием.

Ранее был раскрыт принцип работы «салона красоты» для поездов в московском электродепо. Мойка для поездов в электродепо представляет собой большое помещение, расположенное в отстойно-ремонтном корпусе, которое можно сравнить со специализированным салоном красоты.

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