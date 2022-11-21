Машинист МЦД сравнил управление поездом «Иволга» и легковым авто

Управление поездом «Иволга» и легковым авто сравнил на официальном сайте мэра Москвы машинист МЦД-1 Александр Моисеев.

«Управляя поездом, все делаешь руками, ноги задействованы лишь в тех редких случаях, когда нужно нажать на педаль звукового сигнала, в народе "гудка", чтобы, к примеру, предупредить неосторожных пассажиров, которые слишком близко подошли к краю платформы», — сказал машинист.

По словам Моисеева, сидеть за пультом «Иволги» комфортнее, чем за рулем легковушки. Он отметил, что работает на совершенной технике, оснащенной интеллектуальной системой кондиционирования воздуха, системой обеззараживания воздуха, USB-разъемами, видеосвязью, мониторами и многим другим высокотехнологичным оборудованием.

Ранее был раскрыт принцип работы «салона красоты» для поездов в московском электродепо. Мойка для поездов в электродепо представляет собой большое помещение, расположенное в отстойно-ремонтном корпусе, которое можно сравнить со специализированным салоном красоты.