Машинист метро Москвы стал новым крашем соцсетей

Новая кампания Московского транспорта по кадровому набору в столичный метрополитен сделала из обычного машиниста Ильи нового краша соцсетей. В центре внимания оказался один из плакатов с его изображением, пишет «Москвич Mag».

Оценив лицо и фигуру машиниста, в соцсетях поклонницы решили немного «доработать» плакат фотошопом. В итоге Илья остался с голым торсом, тем самым превратившись в «новый секс-символ подземки».

«Как похорошели машинисты при Собянине!» — приводит слова пользователей соцсетей «Москвич Mag».

В дептрансе шутку оценили. Также там ответили, что машинист Илья работает на оранжевой ветке метро. «Подтверждаем, что наши машинисты в отличной физической форме! Всех ждем в нашу команду Московского транспорта!» — заявили в ведомстве.

Ранее были названы самые любимые пассажирами станции московского метро. В их числе оказались также «Маяковская» и «Арбатская». Тем не менее в метрополитене рассказали, что большая часть фаворитов среди станций оказалась в пределах Кольцевой линии.