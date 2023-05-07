Припаркованную в Москве машину исписали ругательствами

В Москве заметили исписанный оскорблениями автомобиль. Соответствующую фотографию опубликовали в Telegram-канале «Восточный|Янтарный|Балашиха».

«Гнев, торг, отрицание, депрессия, принятие, общественный транспорт. Интересно, что нужно было такое сделать, чтоб человек изрисовал всю машину?» — подписали администраторы канала снимок, на котором запечатлен припаркованный на улице автомобиль Mazda 3. Черная машина вся исписана ругательствами: по всей вероятности, баллончиком с белой краской на крыше, дверцах, капоте и багажнике выведены адресованные женщине матерные оскорбления.

«Не завидую владельцу», «Чье-то парковочное место заняли, видимо», «Интересный дизайн», «По ходу, изменила. Я бы также сделала», «Любовь зла», «Может, это сама хозяйка написала, чтобы все знали, кто главный на дороге», «Когда сэкономил на аэрографии», «Круче, чем красивые номера», — прокомментировали пользователи мессенджера.

Ранее надпись на машине россиянина развеселила пользователей сети.