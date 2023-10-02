Жительница Подмосковья заявила об изнасиловании в массажном салоне

Об изнасиловании во время тайского массажа заявила жительница подмосковного Красногорска, сообщает Telegram-канал SHOT. Женщина рассказала, что специалист надругался над ней в салоне в центре Москвы.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы сразу после сеанса. Она заявила, что массажист начал трогать ее интимные места, а затем изнасиловал. Проводится проверка по факту заявления.

Ранее женщина заявила в полицию об изнасиловании в парке в центре Москвы. Она позвонила в полицию со станции метро, рассказала, что перед надругательством ей выбили зуб, а затем ограбили.