Город
Сегодня в 09:45
1 мин.

Массовая авария произошла в Москве

Массовая авария произошла в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Массовая авария с участием пяти машин произошла в Москве в субботу, 3 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, столкновение нескольких автомобилей произошло после развязки с улицей Поляны на внутренней стороне 35-го километра МКАД. Сообщается, что на месте работают оперативные службы.

Информации об обстоятельствах происшествия и пострадавших пока не поступало. Движение восстановлено.

Ранее автотаран полицейского автомобиля попал на видео в Москве.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.