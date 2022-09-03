Массовая авария произошла в Москве

Массовая авария с участием пяти машин произошла в Москве в субботу, 3 сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, столкновение нескольких автомобилей произошло после развязки с улицей Поляны на внутренней стороне 35-го километра МКАД. Сообщается, что на месте работают оперативные службы.

Информации об обстоятельствах происшествия и пострадавших пока не поступало. Движение восстановлено.

Ранее автотаран полицейского автомобиля попал на видео в Москве.