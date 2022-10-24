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12:05, 24 октября 2022
1 мин.

Массовая авария в Москве попала на видео

Массовая авария в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Массовая авария с участием семи припаркованных у тротуара машин попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».

По данным администрации канала, инцидент произошел на улице Вяземская, 12/1.

«Ищите женщину», «Кто-то играл в тетрис», «Несоблюдение дистанции налицо», «Дорогой "бутерброд" получился», «Понедельник нужно делать официально выходным. По понедельникам всегда какой-то треш»,— прокомментировали видео юзеры.

Ранее автотаран полицейского автомобиля попал на видео в Москве.

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