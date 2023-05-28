Последствия массовой аварии в Подмосковье попали на видео

Массовая авария произошла в Дмитровском городском округе. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющимся данным, машины столкнулись в районе подмосковного села Пересветово. Один из автомобилей перевернулся в результате аварии, другие машины также получили повреждения.