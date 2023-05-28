14:44, 28 мая 2023
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Последствия массовой аварии в Подмосковье попали на видео
Массовая авария произошла в Дмитровском городском округе.
Кадр: Telegram-канал «Подмосковье сегодня»
Массовая авария произошла в Дмитровском городском округе. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
По имеющимся данным, машины столкнулись в районе подмосковного села Пересветово. Один из автомобилей перевернулся в результате аварии, другие машины также получили повреждения.
На месте работают правоохранительные органы, также подъехала карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что массовая авария со смертельным исходом произошла в подмосковных Мытищах.