10:59, 10 декабря 2022
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У ресторана в центре Москвы произошла массовая драка
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com
Массовая драка произошла у ресторана на Пресненском Валу в центре Москвы. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает РЕН ТВ.
По данным издания, один из участников конфликта получил ножевое ранение. Уточняется, что сначала между двумя компаниями посетителей началась потасовка, после чего они вышли разобраться на улицу.
В результате один из оппонентов получил удар ножом в грудь. Им оказался 27-летний мужчина. Его госпитализировали.
Правоохранители начали проверку по факту случившегося — двое участников драки уже задержаны.
Ранее массовая драка произошла в караоке-клубе в поселении Десеневское в Новой Москве. Одному человеку потребовалась медицинская помощь, четверых доставили в отдел полиции.