Массовая драка с применением ножей в Подмосковье попала на видео

Драка произошла рядом с Наташинским парком. По информации районного сообщества «Люберцы Life» во «ВКонтакте», трое участников потасовки были нокаутированы и потеряли сознание.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью «Мосленте» сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала.

Ранее на видео попала массовая драка в Люберцах из-за припаркованной машины. Инцидент произошел на улице Камова.