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Массовая драка с применением ножей в Подмосковье попала на видео

Массовая драка с применением ножей в Подмосковье попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»

Массовая драка в Подмосковье с участием примерно десяти человек попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Мои Люберцы». Видно, что в потасовке участвуют мужчины, подростки и женщины. Некоторые пытаются применить ножи.

Драка произошла рядом с Наташинским парком. По информации районного сообщества «Люберцы Life» во «ВКонтакте», трое участников потасовки были нокаутированы и потеряли сознание.

В пресс-службе ГУ МВД по Подмосковью «Мосленте» сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала.

Ранее на видео попала массовая драка в Люберцах из-за припаркованной машины. Инцидент произошел на улице Камова.

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