Город
13:43, 29 октября 2022
1 мин.

Массовая драка приезжих в Подмосковье попала на видео

Массовая драка приезжих в Подмосковье попала на видео
Кадр: группа «Типичный Подольск» во «ВКонтакте»

На видео попала массовая драка приезжих в подмосковном Подольске. Ролик опубликовали в группе «Типичный Подольск» во «ВКонтакте».

«Побоище произошло недалеко от остановки на улице Академика Доллежаля, дом 19. В конфликте принимало участие около 20 человек», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как между собой в вечернее время суток прямо на улице дерется толпа мужчин, рядом спокойно проходят женщина с ребенком и пенсионеры. Местных жителей разозлило увиденное. Некоторые указали, что именно в этом районе города часто происходят столкновения мигрантов.

«Надо запретить Кузнечики!», «Гетто», «Опять толпой дерутся», «Кузнечики — это заграничный район», «Кошмар», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи пожаловались на массовое заселение мигрантами одного района — деревни Мякинино на западе города.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.