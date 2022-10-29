Массовая драка приезжих в Подмосковье попала на видео

«Побоище произошло недалеко от остановки на улице Академика Доллежаля, дом 19. В конфликте принимало участие около 20 человек», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как между собой в вечернее время суток прямо на улице дерется толпа мужчин, рядом спокойно проходят женщина с ребенком и пенсионеры. Местных жителей разозлило увиденное. Некоторые указали, что именно в этом районе города часто происходят столкновения мигрантов.

«Надо запретить Кузнечики!», «Гетто», «Опять толпой дерутся», «Кузнечики — это заграничный район», «Кошмар», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи пожаловались на массовое заселение мигрантами одного района — деревни Мякинино на западе города.