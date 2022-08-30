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Массовая драка с применением палок в Москве попала на видео

Массовая драка с применением палок в Москве попала на видео

Массовая драка с применением палок произошла в поселке Коммунарка в Новой Москве. Инцидент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом SHOT. В пресс-службе ГУ МВД России по столице «Мосленте» подтвердили факт конфликта.

«Около 22:30 поступило сообщение о конфликте между гражданами на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. Прибывшие сотрудники полиции факт драки не зафиксировали. На данный момент с заявлениями никто не обращался. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются участники инцидента», — сообщили в пресс-службе.

На видеокадрах дерутся несколько человек, некоторые из них вооружены палками.

Ранее массовая драка с применением ножей произошла на севере столицы. Причиной стала словесная перепалка, переросшая в побоище.

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