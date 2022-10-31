В Подмосковье арестованы участники попавшей на видео массовой драки

В Подмосковье арестованы шестеро участников массовой драки в торговом центре, сообщает управление Следственного комитета России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Подозреваемым от 17 до 23 лет.

«18 октября 2022 года в одном из торговых центров города Электросталь подозреваемые из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, подвергли избиению двух мужчин», — говорится в сообщении.

Драка попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва». В комментарии отмечается, что причиной потасовки стал словесный конфликт.

Ранее в центре Москвы произошла драка с применением ножа. «Между гражданами произошел конфликт на бытовой почве. В результате два человека получили ножевые ранения, позже они были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.